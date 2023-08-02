Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив виділення з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії додаткових 3,5 млрд грн Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури. Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа, передає Інтерфакс-Україна.
Бюджетний комітет Ради погодив виділення додаткових 3,5 мільярда на відновлення
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На що виділять кошти
Кошти буде виділено на реалізацію 44 проєктів, серед яких 24 — відновлення житлових будинків, 10 — освітніх закладів, 3 — медустанов. Планується збудувати з нуля 4 об'єкти, реконструювати 5 і провести капітальний ремонт 35 об'єктів.
Кошти будуть направлені до Київської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей.
За словами Підласої, із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії вже розподілено 27,7 млрд грн на відновлення об'єктів. Нерозподілений обсяг коштів фонду становить 34,2 млрд грн.
Нагадаємо
Раніше Кабінет міністрів України затвердив виділення із Фонду ліквідації 6,6 млрд грн на реалізацію 157 проєктів у восьми областях.
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