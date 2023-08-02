Бюджетний комітет Ради погодив виділення додаткових 3,5 мільярда на відновлення

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На що виділять кошти

Кошти буде виділено на реалізацію 44 проєктів, серед яких 24 — відновлення житлових будинків, 10 — освітніх закладів, 3 — медустанов. Планується збудувати з нуля 4 об'єкти, реконструювати 5 і провести капітальний ремонт 35 об'єктів.

Кошти будуть направлені до Київської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей.