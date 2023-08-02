Статок найбагатших бізнесменів з росії зріс на $34,16 млрд з початку року, свідчать дані рейтингу Bloomberg Billionaires Indeх.
Статки найбагатших росіян з початку року зросли на $34 мільярди
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Лідером із приросту капіталу став засновник Лукойлу Вагіт Алєкпєров. З початку року його статки зросли на $5,91 млрд — до $21,3 млрд.
Найбільших втрат у російському списку зазнав сенатор від Дагестану Сулейман Керімов. Його статки скоротилися на $525 млн, до $8,47 млрд.
Усього до списку мільярдерів Bloomberg на початку серпня 2023 року увійшли 25 росіян. За оцінками агентства, їхній загальний статок на 1 серпня сягав $309,3 млрд. Для порівняння, за підсумками першого року сукупний приріст склав $16,5 млрд.
Найбагатшим серед росіян Bloomberg назвав основного акціонера «Норнікеля» Володимира Потаніна. Його статки з початку року зросли на $1,23 млрд, до $29,8 млрд.
Слідом йшов співвласник НОВАТЕКу Леонід Міхельсон. За аналогічний період вартість його активів збільшилася на $2,73 млрд і досягла $27,4 млрд.
Замикав трійку найбагатших російських бізнесменів головний власник НЛМК Володимир Лісін. З початку року його статки зросли на $4,98 млрд, до 24.8 млрд. Це другий за величиною приріст капіталу серед росіян.
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