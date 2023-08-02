Статки найбагатших росіян з початку року зросли на $34 мільярди

Лідером із приросту капіталу став засновник Лукойлу Вагіт Алєкпєров. З початку року його статки зросли на $5,91 млрд — до $21,3 млрд.

Найбільших втрат у російському списку зазнав сенатор від Дагестану Сулейман Керімов. Його статки скоротилися на $525 млн, до $8,47 млрд.

Усього до списку мільярдерів Bloomberg на початку серпня 2023 року увійшли 25 росіян. За оцінками агентства, їхній загальний статок на 1 серпня сягав $309,3 млрд. Для порівняння, за підсумками першого року сукупний приріст склав $16,5 млрд.

Найбагатшим серед росіян Bloomberg назвав основного акціонера «Норнікеля» Володимира Потаніна. Його статки з початку року зросли на $1,23 млрд, до $29,8 млрд.