Євро впало на 19 копійок. Курс НБУ

2 серпня європейська валюта подешевшала на 19 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,13 гривні за євро . Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ .

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Валютний ринок

1 серпня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,32 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 9 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.

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