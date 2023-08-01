До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 9 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 1 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 1 серпня
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Закриття 1 серпня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,21/40,60
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40,12/40,52
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9/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,55 грн. Євро купують за 40,95 грн, а продають за 41,65 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,35−37,40, євро — 41,25−41,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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