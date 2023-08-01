Курс валют на вечір 1 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 9 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 1 серпня Закриття 1 серпня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,21/40,60 40,12/40,52 9/8

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,55 грн. Євро купують за 40,95 грн, а продають за 41,65 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,35−37,40, євро — 41,25−41,50 грн.

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