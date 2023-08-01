Імпорт газу в Україну досяг трирічного максимуму

Імпорт природного газу до України з початком серпня зріс на 50% — до 38,1 млн куб м. Повідомило профільне видання ExPro . Це найвище значення з вересня 2020 року. На початок серпня у сховищах зберігається близько 12,27 млрд куб м природного газу.

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Весь газ, що імпортується, йде на закачування до «митного складу» українських ПСГ. Зокрема, 20,5 млн куб м закачано за допомогою послуги short-haul.

Найбільше газу надходить зі Словаччини — 21,9 млн куб м або 57% усього газу. З Угорщини постачається 7,1 млн куб м газу (19%). Поставки з Молдови сягнули 5,2 млн куб м (14%) та з Польщі — 4 млн куб м (10%).

Нагадаємо

З початком серпня іноземні та українські компанії активізувалися, закачуючи більше газу до «митного складу» українських ПСГ, зазначає видання.

На початок серпня у сховищах зберігається близько 12,27 млрд куб м природного газу, в тому числі близько 0,85 млрд куб м на «митному складі».

За підсумками липня імпорт газу до України склав 589,3 млн куб м, з яких 586,5 млн куб м або 99,5% усього імпортованого газу пішло до «митного складу» українських ПСГ. Загалом за сім місяців 2023 року Україна імпортувала понад 1,8 млрд куб м природного газу, у 2,3 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.