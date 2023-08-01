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1 серпня 2023, 17:00 Читать на русском

В Україні скасували обмеження щодо кількості спроб скласти іспит з ПДД

В Україні скасовано обмеження щодо кількості спроб складання іспитів для отримання водійського посвідчення. Під дію нових правил підпадають і ті кандидати на водійські права, які мали невдалі спроби скласти іспити до 1 серпня 2023 року. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

В Україні скасовано обмеження щодо кількості спроб складання іспитів для отримання водійського посвідчення.
Фото: online.ua

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Деталі

Відтепер упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має:

  • Необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту.
  • Необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

Інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) становить не менше ніж 10 календарних днів.

Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного, — два роки.

Також оновлено екзаменаційний лист практичного іспиту, у якому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення.

Джерело: Мінфін
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