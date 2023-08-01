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1 серпня 2023, 15:23 Читать на русском

Prozorro розробило процедуру закупівель за правилами Світового банку

Закупівлі за кошти міжнародних організацій, які зокрема фінансуватимуть відновлення України, тепер зможуть проходити в Prozorro. 1 серпня, її представлять ключовим міжнародним донорам. Про це йдеться у повідомленні Prozorro.

Закупівлі за кошти міжнародних організацій, які зокрема фінансуватимуть відновлення України, тепер зможуть проходити в Prozorro. 1 серпня, її представлять ключовим міжнародним донорам.

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Що відомо

Нова процедура поєднуватиме ключовий принцип української електронної системи «всі бачать все» з можливістю гнучко налаштувати закупівлі відповідно до вимог конкретного донора.

«На 7 рік своєї роботи система Prozorro виходить на новий рівень, адже тепер її можна буде широко використовувати й для закупівель за кошти міжнародних донорів. І це відіграватиме важливу роль при відновленні України», — зауважила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

У грудні 2022 року Світовий банк рекомендував використовувати систему Prozorro для всіх закупівель для потреб відбудови, та надав рекомендації для адаптації системи під правила World Bank. Зазначається, що всі вони були враховані в новій процедурі.

Крім того, аби новим функціоналом могли користуватися й інші міжнародні організації, Prozorro передбачили можливість задати правила донорської процедури за принципом «конструктора».

Відтак закупівельна організація зможе визначити правила процедури закупівлі відповідно до вимог будь-якого донора, а саме: з визначеною очікуваною вартістю чи без, з аукціоном чи без нього, з можливістю приймати пропозиції у різних валютах та обирати переможця не лише за ціновими, а й за іншими критеріями.

Усього за 7 років у системі Prozorro пройшло майже 2 мільйони конкурентних торгів, в яких взяли участь 150 тисяч підприємців.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 серпня 2023, 16:20
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Вот как бывает интересно. Когда оазрабатывали, известные персонажи, «прозоро», разработчики этой системы говорили что основные качества этой системы — прозрачность и полная независимость. И вот через восемь лет оказывается —
рекомендации по адаптации системы под правила World Bank. Все они были учтены в новой процедуре…
А где можно подробней ознакомиться с этой «процедурой» и где это «независимость»?
Значит «рехформаторы» нас опять обманули???
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AlSaher
AlSaher
1 серпня 2023, 16:52
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Якби конкурс ще був чесний взагалі не було б ціни.
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