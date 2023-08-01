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1 серпня 2023, 14:52 Читать на русском

Тарифи на е/е та скасування податкових пільг: Бізнес погіршив очікування щодо своєї діяльності

У липні, після трьох місяців поспіль позитивних очікувань, бізнес стримано оцінив
результати діяльності своїх підприємств у найближчій перспективі. Індекс очікувань
ділової активності (ІОДА) знизився до 48.8 (у червні — 50.8). Про це йдеться у опитуванні підприємств НБУ.

У липні, після трьох місяців поспіль позитивних очікувань, бізнес стримано оціниврезультати діяльності своїх підприємств у найближчій перспективі.

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Причина зниження очікувань

Перегляд ціноутворення для підприємств на ринку електроенергії, повернення на довоєнне оподаткування цін на пальне, зупинення «зернового коридору», посилення обстрілів інфраструктурних об'єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів несприятливо вплинули на очікування респондентів.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за виключенням вимушеної перерви в березні — травні 2022 року. У липні 2023 року ІОДА знизився нижче нейтрального рівня (50 пунктів) до 48.8 порівняно з 50.8 у червні.

Підприємства промисловості після чотирьох місяців оптимістичних оцінок очікують погіршення своїх економічних результатів: секторальний індекс у липні становив 48.2 порівняно з 51.0 у червні.

Підприємства будівництва третій місяць поспіль зберегли позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки пожвавленню діяльності в будівництві доріг, мостів, тунелів і трубопроводів, а також сезонному фактору: секторальний індекс у липні становив 51.3 (у червні — 58.6).

Підприємства торгівлі п'ятий місяць поспіль позитивно оцінили результати своєї діяльності завдяки насиченню ринку товарами та сповільненню темпів інфляції: секторальний індекс у липні становив 51.6 порівняно з 52.5 у червні.

Підприємства сфери послуг зберегли найстриманіші оцінки своїх економічних перспектив серед інших секторів економіки, зважаючи на блокування «зернового коридору», зростання цін на пальне та зниження попиту через слабку платоспроможність населення: секторальний індекс становив 47.3, порівняно з 48.9 у червні. Вперше з квітня цього року респонденти були негативно налаштовані щодо обсягів наданих послуг.

Більшість опитаних респондентів налаштовані на підвищення цін на власну продукцію та послуги внаслідок зростання закупівельних цін.

Оцінки щодо зайнятості стримані. Збільшення персоналу очікують лише підприємства торгівлі. Керівники підприємств будівництва не очікують змін. Натомість респонденти промисловості та сфери послуг прогнозують зменшення чисельності працівників.

Методика проведення

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 24 липня 2023 року. В опитуванні взяло участь 490 підприємств. Серед опитаних підприємств 44.9% — компанії промисловості, 28.2% — сфери послуг, 22.2% — торгівлі, 4.7% — будівництва; 33.7% респондентів — великі підприємства, 29.0% — середні, 37.3% — малі.

31.8% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9.0% — лише експортні операції, 16.7% — лише імпортні операції, 42.4% — не здійснюють зовнішні економічні операції.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів — керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Джерело: Мінфін
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