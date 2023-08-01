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1 серпня 2023, 14:14 Читать на русском

Авторинок в Україні: попит на нові легкові авто в липні знизився

У липні в Україні зареєстрували понад 5,3 тисячі нових легкових автомобілів — кількість реєстрацій знизилась на 5%, порівняно з червнем, але на 45% зросла, порівняно з липнем 2022 року. Про це повідомляє Укравтопром.

У липні в Україні зареєстрували понад 5,3 тисячі нових легкових автомобілів — кількість реєстрацій знизилась на 5%, порівняно з червнем, але на 45% зросла, порівняно з липнем 2022 року.
Фото: depositphotos

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В асоціації зазначають, що від показника довоєнного липня 2021 року платоспроможний попит на нові легковики відстає на 46%. Майже аналогічний обсяг продажів липневий ринок демонстрував у 2015 році.

Лідерська трійка серед марок не змінюється третій місяць поспіль, вона виглядає так:

  • Toyota — 883 нових реєстрацій;
  • Renault — 564;
  • Volkswagen — 525.

Також у топ-5 місяця потрапили Skoda (493 шт.) та BMW (385 шт.).

«Титул бестселера українського ринку нових легковиків зберігає за собою компактний кросовер RENAULT Duster, який у липні обрали 552 покупця», — додали дослідники.

Всього за перше півріччя в Україні було зареєстровано 32,4 тис. нових легкових авто, що на 51% більше, ніж за аналогічний період 2022 р.

Джерело: Мінфін
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