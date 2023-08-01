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1 серпня 2023, 9:51 Читать на русском

Індія компенсує уповільнення економіки Китаю, а ціни на золото знову зростають: що потрібно знати вранці

Головні новини іноземних ринків цього ранку.

Головні новини іноземних ринків цього ранку.
Фото: depositphotos.com

Американські індекси зросли у понеділок

S&P 500 та високотехнологічний Nasdaq додали 0,2%, а індекс Dow Jones збільшився на 0,3%.

Сильні макроекономічні дані та квартальні фінансові звіти компаній, які переважно виявилися кращими за очікування, підтримують позитивний настрій на фондовому ринку США останнім часом.

Цього тижня інвестори уважно стежать за новою порцією звітів великих американських компаній. Серед найцікавіших: Amazon, Apple, Pfizer, Starbucks та Uber.

Тим часом за даними FactSet, більш ніж половина компаній з індексу S&P 500 вже повідомили про свої квартальні фінансові результати, причому 80% з них відзвітували краще за очікування.

Ринки Азії демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився сьогодні на 0,2%, японський Nikkei зріс на 0,8%, південнокорейський Kospi збільшився на 1,1%, китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng втратили 0,1% І 0,4% відповідно, а сінгапурський STI практично не змінився.

Інвестори у регіоні зберігають стриманий настрій, оскільки промислова активність у Китаї демонструє ознаки уповільнення.

Індія компенсує уповільнення економічного зростання Китаю

За прогнозами ANZ, Індія дозволить нівелювати уповільнення зростання економіки Китаю, яке завдає шкоди світовому попиту на сировинні товари.

Поки Китай скорочує обсяг споживання енергоресурсів, попит Індії на сировинні товари має швидко зростати завдяки зростанню населення, урбанізації, розширенню виробництва та експорту, а також нарощуванню інфраструктурних витрат, зауважують автори дослідження.

В ANZ очікують, що річний попит Індії на нафту, вугілля, газ, мідь, алюміній і сталь, зросте в сукупності більш ніж на 5% до 2030 року. При цьому попит Китаю до наступного десятиліття на ці ж товари знизиться на 1−3%., що супроводжуватиметься прогнозованим уповільненням середньорічних темпів зростання ВВП країни до 3,5%.

Ціни на золото досягли максимумів з початку літа

Спотова ціна золота з початку липня зросла на 2,6% до 1970,5 долара за унцію, закрившись учора на найвищому рівні з травня та показавши найкращий місяць із березня цього року.

Підтримку цін на золото надає ослаблення американського долара, а також очікування учасників ринку, що цикл підвищення відсоткових ставок центральними банками розвинених країн добігає кінця.

Останні дані зі США, що свідчать про ознаки уповільнення інфляції в країні, посилили сподівання, що Федеральна резервна система, ймовірно, більше не підвищуватиме ставки.

Тим часом індекс долара показав зниження другий місяць поспіль, що зробило золото привабливішим активом.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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