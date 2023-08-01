Минулої доби українські захисники ліквідували ще 500 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 246 690 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
500 російських окупантів, 5 танків та 10 БПЛА. Втрати ворога за 31 липня
Втрати ворога
- особового складу — близько 246 690 осіб ліквідовано,
- танків — 4216 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 8205 (+17) од,
- артилерійських систем — 4839 (+23) од,
- РСЗВ — 699 (+0) од,
- засоби ППО — 462 (+2) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4027 (+10),
- крилаті ракети — 1347 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7324 (+32) од,
- спеціальна техніка — 718 (+3).
Джерело: Мінфін
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