У рф заарештували активи Ахметова за «фінансування ЗСУ» — росЗМІ

Суд у Москві заарештував активи українського бізнесмена Рината Ахметова у справі про фінансування Збройних сил України — про це повідомили російське державне інформаційне агентство ТАСС та видання «Комерсант» 31 липня, посилаючись на постанову Басманного суду.

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Що відомо

За документом, який цитують ЗМІ, суд наклав арешт на майно компаній «Метінвест Євразія», «Метінвест Б. В.», і «Бєлгородметаллоснаб», які належать групі Ахметова SCM Holdings Limited.

При цьому «Комерсант» стверджує, що, за матеріалами справи, з квітня 2022 року «невстановлені особи з-поміж керівників та бенефіціарів» SCM спонсорували українську армію та «загони націоналістів, в тому числі підрозділ Нацгвардії «Азов».

Слідчий комітет росії та пресслужба Басманного суду публічно про це рішення не повідомляли.