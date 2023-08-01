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1 серпня 2023, 8:52 Читать на русском

У рф заарештували активи Ахметова за «фінансування ЗСУ» — росЗМІ

Суд у Москві заарештував активи українського бізнесмена Рината Ахметова у справі про фінансування Збройних сил України — про це повідомили російське державне інформаційне агентство ТАСС та видання «Комерсант» 31 липня, посилаючись на постанову Басманного суду.

Суд у Москві заарештував активи українського бізнесмена Рината Ахметова у справі про фінансування Збройних сил України — про це повідомили російське державне інформаційне агентство ТАСС та видання «Комерсант» 31 липня, посилаючись на постанову Басманного суду.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоЗа документом, який цитують ЗМІ, суд наклав арешт на майно компаній «Метінвест Євразія», «Метінвест Б.
Фото: hromadske.ua

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

За документом, який цитують ЗМІ, суд наклав арешт на майно компаній «Метінвест Євразія», «Метінвест Б. В.», і «Бєлгородметаллоснаб», які належать групі Ахметова SCM Holdings Limited.

При цьому «Комерсант» стверджує, що, за матеріалами справи, з квітня 2022 року «невстановлені особи з-поміж керівників та бенефіціарів» SCM спонсорували українську армію та «загони націоналістів, в тому числі підрозділ Нацгвардії «Азов».

Слідчий комітет росії та пресслужба Басманного суду публічно про це рішення не повідомляли.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+15
TAN72
TAN72
1 серпня 2023, 8:55
#
Какая трагедия, скоро отобьёт тарифами на коммуналку во много раз
+
0
Три літри
Три літри
1 серпня 2023, 9:05
#
Тарифи на комуналку встановлює не Ахмєтов.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 серпня 2023, 9:16
#
Ух — ты…
+
+15
AAAA2000
AAAA2000
1 серпня 2023, 10:37
#
3л — ти ще скажи що ДТЕК не Леонідовича
+
0
AAAA2000
AAAA2000
1 серпня 2023, 10:35
#
TAN72 люто плюсую
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 серпня 2023, 9:30
#
А что там с «донским антрацитом»? Говорят с июля уже не ахметки. Плохо, можно было, как в 2015 году освободить ахметку от уплаты НДС и ввоз угля с рф (со своих шахт). Закрылся кайф, в рф возврат НДС на экспорт, у нас освобождерие от НДС на импорт, ну, а нам в три раза поднять тариф на эл энергию, ну и результат это опять место в списке «форбс».
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