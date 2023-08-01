Нацбанк затвердив новий бенчмарк-ОВДП

Так, з 11 серпня 2023 року до відповідного переліку буде додано ОВДП із ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000228043, перше розміщення якого Міністерство фінансів здійснило 25 липня 2023 року.

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За оцінками Національного банку, такий крок сприятиме подальшому збільшенню активності на аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, що дасть змогу й надалі уникати прямого фінансування дефіциту бюджету Національним банком.

Нагадаємо

З 11 січня 2023 року банки отримали можливість зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 50% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів.

З 11 серпня 2023 року він включатиме вісім випусків цінних паперів, сім з яких було визначено в січні-травні 2023 року (UA4000227045, UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490 та новий UA4000228043).