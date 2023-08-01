Національний банк розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Нацбанк затвердив новий бенчмарк-ОВДП
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Які ОВДП додадуть до переліку
Так, з 11 серпня 2023 року до відповідного переліку буде додано ОВДП із ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000228043, перше розміщення якого Міністерство фінансів здійснило 25 липня 2023 року.
За оцінками Національного банку, такий крок сприятиме подальшому збільшенню активності на аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, що дасть змогу й надалі уникати прямого фінансування дефіциту бюджету Національним банком.
Нагадаємо
З 11 січня 2023 року банки отримали можливість зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 50% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів.
З 11 серпня 2023 року він включатиме вісім випусків цінних паперів, сім з яких було визначено в січні-травні 2023 року (UA4000227045, UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490 та новий UA4000228043).
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