Від 7,70 до 9,99 грн за кубометр: скільки платитимемо за газ у серпні

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Вартість газу

Вартість газу порівняно з попередніми місяцями знову не зміниться. Залежно від компанії, ціни на блакитне паливо в серпні коливатимуться від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

При цьому в 7 постачальників ціна кубометра нижча за 8 грн, ще в 5 — вища.

Нагадаємо, що переважна більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу нині є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Це 12,4 млн українських домогосподарств, що купують паливо за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Чинні річні тарифні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно.

Повний перелік українських постачальників газу для населення та їхні ціни