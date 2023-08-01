У серпні розпочинається четвертий місяць дії цьогорічних базових тарифних планів на природний газ для побутових споживачів. Станом на 31 липня свої річні цінові пропозиції на останній місяць літа оприлюднили 12 постачальників. Про це пише ГазПравди.
Від 7,70 до 9,99 грн за кубометр: скільки платитимемо за газ у серпні
Вартість газу
Вартість газу порівняно з попередніми місяцями знову не зміниться. Залежно від компанії, ціни на блакитне паливо в серпні коливатимуться від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.
При цьому в 7 постачальників ціна кубометра нижча за 8 грн, ще в 5 — вища.
Нагадаємо, що переважна більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу нині є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Це 12,4 млн українських домогосподарств, що купують паливо за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.
Чинні річні тарифні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно.
Повний перелік українських постачальників газу для населення та їхні ціни
Джерело: Мінфін
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