Національний банк анулював ліцензії трьом небанківським фінансовим установам, ще дві виключив з Державного реєстру фінансових установ. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Нацбанк анулював ліцензії трьом фінкомпаніям
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Кому анулювали ліцензії
На підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії у ТОВ «Ресурс-Фінанс» та у ПТ «Ломбард „Кеш“ Брила О.І. і компанія».
Також на підставі власної заяви у ТОВ «Реалайнс Фінанс» анульовано ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Крім того, на підставі поданих документів ТОВ «Ресурс-Фінанс» та ПТ «Ломбард „Кеш“ Брила О.І. і компанія» виключено з Державного реєстру фінансових установ.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 липня.
Джерело: Мінфін
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