Нацбанк анулював ліцензії трьом фінкомпаніям

Кому анулювали ліцензії

На підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії у ТОВ «Ресурс-Фінанс» та у ПТ «Ломбард „Кеш“ Брила О.І. і компанія».

Також на підставі власної заяви у ТОВ «Реалайнс Фінанс» анульовано ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Крім того, на підставі поданих документів ТОВ «Ресурс-Фінанс» та ПТ «Ломбард „Кеш“ Брила О.І. і компанія» виключено з Державного реєстру фінансових установ.