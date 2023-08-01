Хорватія виділила 1 мільйон євро на гуманітарне розмінування в Україні. Про це написала у фейсбуці міністр економіки Юлія Свириденко.
Хорватія виділила Україні 1 мільйон євро на гуманітарне розмінування
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На що спрямують кошти
Кошти спрямують Всесвітній продовольчій програмі ООН, щоб допомогти фермерам та виробникам продуктів харчування відновити роботу в регіонах, які найбільше постраждали від війни.
«Це програма, яка почала роботу у березні, щоб підтримати малих аграріїв. Тих у кого менше ніж 300 гектарів землі, або родинам, які вирощують продукти для себе. Наразі проєкт діє у Харківській області, але буде розширюватися на Херсонщину та Миколаївщину. Завдяки йому ділянки аграріїв обстежують, розміновують і повертають у використання», — зазначила міністр.
Джерело: Мінфін
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