Хорватія виділила Україні 1 мільйон євро на гуманітарне розмінування

«Це програма, яка почала роботу у березні, щоб підтримати малих аграріїв. Тих у кого менше ніж 300 гектарів землі, або родинам, які вирощують продукти для себе. Наразі проєкт діє у Харківській області, але буде розширюватися на Херсонщину та Миколаївщину. Завдяки йому ділянки аграріїв обстежують, розміновують і повертають у використання», — зазначила міністр.