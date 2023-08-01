Євро подорожчало на 7 копійок. Курс НБУ

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Валютний ринок

31 липня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,25 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подорожчало на 8 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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