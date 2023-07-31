Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще на 2,4 мільярда

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Скільки видано

За минулий тиждень у межах Програми видано 738 пільгових кредитів на загальну суму 2,4 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» укладено 33 306 кредитних договорів на загальну суму 130,3 млрд гривень.