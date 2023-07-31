З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 68 128 кредитів на загальну суму 219,92 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще на 2,4 мільярда
Скільки видано
За минулий тиждень у межах Програми видано 738 пільгових кредитів на загальну суму 2,4 млрд гривень.
За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» укладено 33 306 кредитних договорів на загальну суму 130,3 млрд гривень.
Джерело: Мінфін
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