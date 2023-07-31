До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подорожчало на 8 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 31 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 29 липня
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Закриття 29 липня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,28/40,67
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40,36/40,76
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8/10
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,70 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,90 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,45−37,50, євро — 41,50−41,70 грн.
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Джерело: Мінфін
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