Курс валют на вечір 31 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подорожчало на 8 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини Валюта Відкриття 29 липня Закриття 29 липня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,28/40,67 40,36/40,76 8/10

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,70 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,45−37,50, євро — 41,50−41,70 грн.

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