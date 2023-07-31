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31 липня 2023, 18:41 Читать на русском

НоваПей Кредит розмістила вже другий випуск облігацій

Кредитна установа НоваПей Кредит, що входить до небанківської фінансової групи NovaPay, повністю розмістила другий випуск відсоткових облігацій — серії B — на 100 млн грн. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Кредитна установа НоваПей Кредит, що входить до небанківської фінансової групи NovaPay, повністю розмістила другий випуск відсоткових облігацій — серії B — на 100 млн грн.

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Деталі розміщення

Розміщення на біржі ПФТС розпочалося 27 липня, а 28 липня на біржі було зафіксовано угоду з продажу всіх 100 тис. облігацій за ціною 999,45 грн, що відповідає дохідності 20,02% річних.

Рішення про випуск облігацій серії B компанія ухвалила 15 червня.

Як і в дебютному випуску серії А, другий випуск є публічним, термін обігу — три роки, номінальна відсоткова ставка — 20% річних із виплатою наприкінці терміну обігу.

20% залучених коштів планується спрямувати на кредитування юридичних осіб, а 80% — фізичних.

Нагадаємо

НоваПей Кредит 12 червня розмістила дебютний випуск трирічних облігацій на 100 млн грн. Облігації випущено з одним купоном, який виплачується одночасно з погашенням — з 14-го до 20 квітня 2026 року, номінальна прибутковість — 20% річних.

Крім того, наприкінці червня компанія ухвалила рішення про третій випуск облігації — серії С — також на 100 млн грн.

Джерело: Мінфін
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