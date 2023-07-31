Китай обмежує експорт дронів — Reuters

Міністерство торгівлі Китаю оголосило про запровадження з 1 вересня 2023 року контролю над експортом деяких дронів та пов'язаного з ними обладнання. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Обмеження експорту

Зокрема, вводяться обмеження на деякі двигуни для дронів, лазери, засоби зв'язку та системи захисту від дронів. Заходи контролю також торкнуться деяких цивільних дронів, щоб унеможливити їхній експорт для військових цілей, йдеться в заяві представника міністерства.

За словами представника, китайська влада вже повідомила відповідні країни та регіони про майбутні обмеження.

Китай — один із найбільших світових виробників дронів та експортує їх на кілька ринків, включно зі США.

Понад 50% дронів, що продаються у США, виробляються китайською компанією DJI, і вони є найпопулярнішими безпілотниками, що використовуються службами громадської безпеки.

Компанія виготовляє цивільні дрони Mavic, які широко застосовуються на війні в Україні.

DJI вже заявила, що завжди суворо дотримується законів і правил країн або регіонів, в яких вона працює, включно з нормативними вимогами Китаю щодо експортного контролю.

У квітні Міністерство торгівлі Китаю заявило, що американські та західні ЗМІ поширюють «необґрунтовані звинувачення» в тому, що Китай експортує безпілотники для участі у бойових діях в Україні, додавши, що ці повідомлення є спробою «очорнити» китайські фірми. Міністерство обіцяло посилити експортний контроль щодо дронів.

Частково обмеження експорту дронів відбулося після того, як Китай оголосив у червні про контроль за експортом деяких металів, які широко використовуються у виробництві мікросхем.

Після цього США зробили кроки щодо обмеження доступу Китаю до ключових технологій, таких як обладнання для виробництва мікросхем.