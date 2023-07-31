В Україні дорожчає пальне: як змінилися ціни

За місяць (30 червня-31 липня) середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 3,70 грн/л і склала 48,61 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 3,44 грн/л — до 47,81 грн/л, а дизельне пальне — на 4,40 грн/л, до 47,81 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», пише enkorr.ua.

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Як змінилися ціни

Зокрема на ОККО і WOG бензини марки А-95 й А-95-преміум здорожчали на 3 і 2 грн/л, до 49,99 і 51,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне в цих мережах додало 5 грн/л, до 49,99 грн/л.

На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здорожчали на 3 грн/л: бензин А-95 — до 46,90 грн/л, бензин А-95+ — до 48,90 грн/л, ДП — до 45,90 грн/л.

Бензин А-95 у мережі UPG за місяць здорожчав на 4,30 грн/л, до 49,00 грн/л, дизпальне додало 2 грн/л (46,90 грн/л).

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 48 грн/л, А-95+ — до 48,50 грн/л, бензин А-92 — до 47 грн/л, дизельне пальне — до 48 грн/л.

Мережі Shell, «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп» та інші підвищили ціни на пальне в межах 1−4 грн/л.

Нагадаємо

Раніше директор Консалтингової групи «А-95» висловив думку, що вже в серпні варто очікувати, що ціни на бензини в Україні можуть зрости до 60 грн/л, на дизпальне — до 55 грн/л. Причиною цьому, з його слів, є відкладена інтеграція підвищених податків і зростання світових котирувань.