Американський Walmart інвестував $1,4 мільярда в індійського онлайн-ритейлера Flipkart

Американський ритейлер Walmart заплатив $1,4 млрд хедж-фонду Tiger Global, щоб повністю викупити у нього акції індійського гіганта електронної комерції Flipkart. Про це пише The Wall Street Journal .

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Деталі угоди

Оцінка вартості Flipkart у рамках операції склала $35 млрд. У 2021 році компанія оцінювалася приблизно в $38 млрд, тоді вона залучала фінансування від групи інвесторів, включаючи Walmart та японську SoftBank Group.

Ці інвестиції дозволять американському гіганту роздрібної торгівлі отримати більший доступ до швидкозростаючого світового ринку електронної комерції.

Tiger інвестував майже $1,2 млрд у Flipkart між 2010 і 2015 роками та отримав $3,5 млрд прибутку, пише видання з посиланням на лист інвестора.

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Walmart отримує більшу частину своїх доходів і прибутків від свого бізнесу в США. Рітейлер в останні роки скоротив міжнародні операції в Бразилії, Японії та Аргентині, а також продав більшу частину своєї частки в британській роздрібній мережі Asda.

Нагадаємо

У 2018 році Walmart купила 77% у Flipkart за $16 млрд. Ця угода стала найбільшою за всю історію ритейлера.