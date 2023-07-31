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31 липня 2023, 14:13 Читать на русском

В Ірпені вперше в Україні «надрукують» на 3D-принтері приватний будинок (фото, відео)

В Ірпені вперше в Україні зведуть приватний будинок за 3D-технологією на принтері українського виробництва, повідомив Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

В Ірпені вперше в Україні зведуть приватний будинок за 3D-технологією на принтері українського виробництва, повідомив Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансовіЩо відомоБудинок побудують для ірпінчанки Наталії, родина якої втратила свою оселю під час активних бойових дій у регіоні.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові

Що відомо

Будинок побудують для ірпінчанки Наталії, родина якої втратила свою оселю під час активних бойових дій у регіоні.

«Кілька років тому вони разом з чоловіком Ярославом власноруч створили своє сімейне затишне житло, де щасливо жили з двома доньками до повномасштабної російської агресії. Багаторазові влучання вщент зруйнували їхню оселю. Після звільнення Ірпеня Ярослав поїхав на схід і віддав своє життя захищаючи Україну під Бахмутом», — йдеться у повідомлені.

Нині роботи вже офіційно стартували, після підписання меморандуму міська рада надала техніку для демонтажу та підготувала все для будівництва. Вже скоро будуть заливати фундамент та переходити до друку будинку.

Друк основи будинку буде тривати 5 діб. У будинку передбачена кімната безпеки з посиленими бетонними стінами. Пізніше проведуть комунікації, ремонт та благоустрій подвір'я.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Три літри
Три літри
31 липня 2023, 15:21
#
Хайп здорової людини, схвалюю


а не ці ваші NFT та мутні контори що привʼязують картку до криптогаманця на біржі
+
0
Три літри
Три літри
31 липня 2023, 16:16
#
Після перегляду відео зрозуміло що 3D-друкування використовується просто для хайпу.
+
0
mantis05
mantis05
31 липня 2023, 16:18
#
NFT другому NFT- рознь. Есть некоторые смарт-контракты с аудитом, где есть работающий, упрощённый код, для некоторых задач, за которые люди готовы платить. Проще: это контейнер для продажи интеллектуальной собственности. То что его используют в хайпе для продажи картинок- то от недостатка образования
+
0
FogBRD
FogBRD
31 липня 2023, 16:11
#
Прикольно, но не практично
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