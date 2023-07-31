В Ірпені вперше в Україні «надрукують» на 3D-принтері приватний будинок (фото, відео)

В Ірпені вперше в Україні зведуть приватний будинок за 3D-технологією на принтері українського виробництва, повідомив Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

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Що відомо

Будинок побудують для ірпінчанки Наталії, родина якої втратила свою оселю під час активних бойових дій у регіоні.

«Кілька років тому вони разом з чоловіком Ярославом власноруч створили своє сімейне затишне житло, де щасливо жили з двома доньками до повномасштабної російської агресії. Багаторазові влучання вщент зруйнували їхню оселю. Після звільнення Ірпеня Ярослав поїхав на схід і віддав своє життя захищаючи Україну під Бахмутом», — йдеться у повідомлені.

Нині роботи вже офіційно стартували, після підписання меморандуму міська рада надала техніку для демонтажу та підготувала все для будівництва. Вже скоро будуть заливати фундамент та переходити до друку будинку.

Друк основи будинку буде тривати 5 діб. У будинку передбачена кімната безпеки з посиленими бетонними стінами. Пізніше проведуть комунікації, ремонт та благоустрій подвір'я.