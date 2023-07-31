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31 липня 2023, 13:28 Читать на русском

В Укренерго прогнозують, що серпень буде складним для енергосистеми

У серпні ще більше енергоблоків буде у ремонтах, тому виробництво електроенергії зменшиться. Проте наразі відключення електроенергії у споживачів не прогнозуються. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

У серпні ще більше енергоблоків буде у ремонтах, тому виробництво електроенергії зменшиться.

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«Серпень прогнозується найбільш складним для енергосистеми через подальше виведення у ремонти деяких енергоблоків. Це суттєво зменшить доступний обсяг потужностей для покриття споживання. Компенсувати їх можна буде частково через імпорт електроенергії з Європи, а також економне використання електроенергії споживачами», — йдеться у повідомленні.

Як допомогти енергосистемі

Для того, щоб допомогти енергосистемі потрібно ощадливо споживати електроенергію:

  • охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С;
  • вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;
  • переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;
  • вимикайте світло, коли виходите з приміщення.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Kidav
Kidav
31 липня 2023, 13:42
#
С такими тарифами мы уже сами сидим на вентиляторах. а не на кондиционере!
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