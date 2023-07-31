У серпні ще більше енергоблоків буде у ремонтах, тому виробництво електроенергії зменшиться. Проте наразі відключення електроенергії у споживачів не прогнозуються. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
В Укренерго прогнозують, що серпень буде складним для енергосистеми
«Серпень прогнозується найбільш складним для енергосистеми через подальше виведення у ремонти деяких енергоблоків. Це суттєво зменшить доступний обсяг потужностей для покриття споживання. Компенсувати їх можна буде частково через імпорт електроенергії з Європи, а також економне використання електроенергії споживачами», — йдеться у повідомленні.
Як допомогти енергосистемі
Для того, щоб допомогти енергосистемі потрібно ощадливо споживати електроенергію:
- охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С;
- вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;
- переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;
- вимикайте світло, коли виходите з приміщення.
Джерело: Мінфін
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