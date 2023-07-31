В Укренерго прогнозують, що серпень буде складним для енергосистеми

У серпні ще більше енергоблоків буде у ремонтах, тому виробництво електроенергії зменшиться. Проте наразі відключення електроенергії у споживачів не прогнозуються. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

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«Серпень прогнозується найбільш складним для енергосистеми через подальше виведення у ремонти деяких енергоблоків. Це суттєво зменшить доступний обсяг потужностей для покриття споживання. Компенсувати їх можна буде частково через імпорт електроенергії з Європи, а також економне використання електроенергії споживачами», — йдеться у повідомленні.

Як допомогти енергосистемі

Для того, щоб допомогти енергосистемі потрібно ощадливо споживати електроенергію: