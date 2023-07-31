Один із найбільших банків Австралії — Bendigo Bank — оголосив про блокування «криптоплатежів з високим ризиком» з метою захисту клієнтів від шахрайства. Про це пише Forklog із посиланням Cointelegraph.
Один із найбільших банків Австралії обмежив перекази на біткоін-біржі
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Що відомо
Представники установи заявили, що Bendigo Bank впровадив нові правила — деякі перекази на криптовалютні біржі набувають статусу ризикованих і блокуються.
У банку не розкрили подробиць та не уточнили, трансакції на які платформи можуть потрапити під обмеження.
На сайті організації в розділі «Скам» зазначено, що афери з інвестиціями «маскуватимуться під пропозицію придбати криптовалюту (наприклад, біткоїн), бізнес-проєкти, пенсійні схеми, керовані фонди та продаж або купівлю акцій, або майна».
Нагадаємо
У квітні австралійський регулятор анулював ліцензію філії Binance. Пізніше аналогічний крок влада зробила стосовно локального підрозділу криптобіржі FTX, що впала.
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