Шмигаль розповів, на скільки Україна готова до опалювального сезону

В Україні стан підготовки до опалювального сезону сягає 60%. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, передає Укрінформ .

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Підготовка до опалювального сезону

«Стан підготовки до опалювального сезону зараз 60%», — зазначив Шмигаль.

За його словами, з травня в Україні працює штаб з підготовки до зими, який створив уряд.

Глава уряду зауважив, що наразі вже відремонтовані 4 атомні енергоблоки, 9 енергоблоків теплових електростанцій, 6 гідроагрегатів. До початку опалювального сезону Міненерго поставлено чітке завдання — повернути в енергосистему 1,7 ГВт потужностей.

«Накопичуємо енергоресурси. Газ у сховищах — 11,7 млрд кубометрів газу, це 80% від запланованих обсягів. На складах маємо 1,5 млн тон вугілля із запланованих 1,8 млн тон», — запевнив Шмигаль.

За його словами, від початку року в Україні відремонтували 14, 5 тис. км повітряних ліній, відновили понад 60% пошкоджених теплоелектростанцій, ТЕЦ, котелень.

Прем'єр-міністр зауважив, що наразі триває закупівля комунальної техніки для 12 регіонів, які цього потребують, на 50 млн грн, залучаються кошти міжнародних партнерів.

Нагадаємо

Зазначалося, що для відновлення, ремонту та захисту об'єктів енергетики Держагентство з відновлення вже скерувало 10 млрд грн.

Також Україна отримала допомогу США у розмірі $897 млн, а ще близько 166 млн євро на розв'язання цих питань скерував Європейський фонд енергетичної підтримки України