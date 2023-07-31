Виробнича активність у Китаї сповільнюється, а найбільші банки США втрачають вкладників: що потрібно знати вранці

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

31 липня 2023, 11:15 Читать на русском

Виробнича активність у Китаї сповільнюється, а найбільші банки США втрачають вкладників: що потрібно знати вранці

Головні новини міжнародних ринків цього ранку.

Головні новини міжнародних ринків цього ранку.

Фондові індекси США завершили тиждень зростанням

S&P 500 додав 1%, високотехнологічний Nasdaq — 2%, а індекс Dow Jones — 0,7%.

Більшість позитивних настроїв минулого тижня була підтримана даними щодо інфляції, які вказували на її уповільнення.

Завдяки цьому учасники ринку з 80% ймовірністю очікують, що ФРС не підвищуватиме процентні ставки на наступному засіданні у вересні.

Цього тижня інвестори уважно стежитимуть за даними про зміну кількості зайнятих у несільськогосподарському секторі США. Опитані Dow Jones економісти очікують, що у липні сектор додасть 200 000 робочих місць порівняно з 209 000 місяцем раніше.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону закінчили тиждень переважно зростанням

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс минулого тижня на 2,2%, японський Nikkei додав 1,4%, сінгапурський STI збільшився на 2,6%, китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng зросли 3,4% та 4,4% відповідно, а південнокорейський Kospi практично не змінився.

У понеділок ринки Азії зростають завдяки позитивним настроям на тлі ознак уповільнення інфляції в США та в очікуванні нових економічних стимулів з боку влади Китаю.

Виробнича активність у Китаї знижується четвертий місяць поспіль

За даними Національного бюро статистики Китаю, індекс менеджерів із закупівель в обробній промисловості країни у липні становив 49,3 у порівнянні з 49,0 у червні, 48,8 у травні та 49,2 у квітні. Липневі дані виявилися трохи кращими за очікування економістів, опитаних Reuters (49,2).

Виробнича активність у Китаї скорочується четвертий місяць поспіль, у той час, як невиробнича активність сповільнилася до найнижчого рівня цього року, оскільки друга за величиною економіка світу продовжує зазнавати труднощів із відновленням після скасування суворих антиковідних обмежень у країні.

Найбільші банки США фіксують відтік коштів

За даними Yahoo Finance, у другому кварталі 2023 року чотири найбільші американські банки за розміром активів — JPMorgan, Bank of America, Citigroup і Wells Fargo — зафіксували відтік коштів на депозитах на суму $262 млрд.

Тим часом багато регіональних банків, навпаки, відновили обсяг коштів клієнтів на своїх рахунках після потрясінь у банківському секторі США, що почалися навесні цього року.

Поточну тенденцію в банківському секторі США аналітики пов'язують з тим, що регіональні банки зараз потребують вкладів більше, ніж найбільші гравці галузі, тому перші пропонують набагато привабливіші ставки за депозитами, ніж другі.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає norma3 и 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами