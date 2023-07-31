Виробнича активність у Китаї сповільнюється, а найбільші банки США втрачають вкладників: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США завершили тиждень зростанням

S&P 500 додав 1%, високотехнологічний Nasdaq — 2%, а індекс Dow Jones — 0,7%.

Більшість позитивних настроїв минулого тижня була підтримана даними щодо інфляції, які вказували на її уповільнення.

Завдяки цьому учасники ринку з 80% ймовірністю очікують, що ФРС не підвищуватиме процентні ставки на наступному засіданні у вересні.

Цього тижня інвестори уважно стежитимуть за даними про зміну кількості зайнятих у несільськогосподарському секторі США. Опитані Dow Jones економісти очікують, що у липні сектор додасть 200 000 робочих місць порівняно з 209 000 місяцем раніше.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону закінчили тиждень переважно зростанням

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс минулого тижня на 2,2%, японський Nikkei додав 1,4%, сінгапурський STI збільшився на 2,6%, китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng зросли 3,4% та 4,4% відповідно, а південнокорейський Kospi практично не змінився.

У понеділок ринки Азії зростають завдяки позитивним настроям на тлі ознак уповільнення інфляції в США та в очікуванні нових економічних стимулів з боку влади Китаю.

Виробнича активність у Китаї знижується четвертий місяць поспіль

За даними Національного бюро статистики Китаю, індекс менеджерів із закупівель в обробній промисловості країни у липні становив 49,3 у порівнянні з 49,0 у червні, 48,8 у травні та 49,2 у квітні. Липневі дані виявилися трохи кращими за очікування економістів, опитаних Reuters (49,2).

Виробнича активність у Китаї скорочується четвертий місяць поспіль, у той час, як невиробнича активність сповільнилася до найнижчого рівня цього року, оскільки друга за величиною економіка світу продовжує зазнавати труднощів із відновленням після скасування суворих антиковідних обмежень у країні.

Найбільші банки США фіксують відтік коштів

За даними Yahoo Finance, у другому кварталі 2023 року чотири найбільші американські банки за розміром активів — JPMorgan, Bank of America, Citigroup і Wells Fargo — зафіксували відтік коштів на депозитах на суму $262 млрд.

Тим часом багато регіональних банків, навпаки, відновили обсяг коштів клієнтів на своїх рахунках після потрясінь у банківському секторі США, що почалися навесні цього року.

Поточну тенденцію в банківському секторі США аналітики пов'язують з тим, що регіональні банки зараз потребують вкладів більше, ніж найбільші гравці галузі, тому перші пропонують набагато привабливіші ставки за депозитами, ніж другі.