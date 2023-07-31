Аналітик RoboForex: негативне сальдо торгового балансу України перевищило позначку 8 млрд доларів США

За даними Державної служби статистики України, сальдо зовнішньої торгівлі (різниця між обсягами експорту та імпорту) за період з січня до травня 2023 року залишається негативним і становить 8,98 млрд доларів США. Цей показник зріс майже у 9 разів щодо аналогічного періоду 2022 року. Це свідчить, що військовий конфлікт дуже відчутно знизив експортний потенціал України. Хоча слід зазначити, що минулого року у березні було зафіксовано позитивне сальдо зовнішньої торгівлі через суттєве зниження обсягів імпорту. Масштабні удари по енергетичній інфраструктурі країни лише посилили поточний стан справ, оскільки одними із основних споживачів електроенергії є експортери. Додаткові складнощі з продажем агропродукції у країнах Східної Європи можуть позначитися на підсумках півріччя. Перерва чи скасування у роботі «зернової угоди» позначиться на показниках ІІІ кварталу 2023 року. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex .

Помісячну динаміку експорту України представлено на діаграмі нижче.

Експорт України за січень-травень 2022/2023 рр. (млрд доларів США). Джерело: Мінекономіки України.

З початку року експорт України знизився щодо аналогічного періоду 2022 року на 15,6% — до 16,45 млрд. доларів США. За травень наша країна експортувала продукції на суму 3,13 млрд доларів — зростання до квітня склало 2,9%. За окремими групами товарів спостерігалося більш істотне зростання.У період із січня по травень 2023 року експорт зернових збільшився на 19,6% щодо аналогічного періоду 2022 року. Це стало можливим завдяки роботі «зернового коридору». Нинішні проблеми в роботі угоди згубно позначаться на зовнішній торгівлі України. Компенсувати ці втрати збільшенням обсягів перевалки через дунайські порти навряд чи вдасться. Крім того, вони можуть зазнати ракетних ударів. Експорт продукції чорної металургії «обвалився» на 60,6%.

Імпорт України за січень-травень 2022/2023 рр. (млрд доларів США). Джерело: Мінекономіки України

За січень-травень цього року імпорт України зріс до такого ж періоду минулого року на 24,1% — до 25,42 млрд. доларів США. Український імпорт у травні зріс на 7,97% — до 5,05 млрд. доларів. Істотно зріс імпорт електромашин — на 55,90%. Усього за результатами 5-ти місяців 2023 року загальний торговельний оборот склав 41,87 млрд. доларів США.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 37,60, а євро досяг позначки 42,10. Ймовірно, до кінця поточного року НБУ таки зможе утримати стабільність на валютному ринку. Якісь істотні зміни можливі ближче до осені. Важливими для ринку також будуть підсумки переговорів щодо «зернової угоди».