Нацбанк почав рахувати операції з платіжними картками по-новому

Тестовий період збору нових даних розпочався 1 квітня 2023 року, коли надавачі платіжних послуг вперше почали подавати в НБУ статистичну звітність про кредитові і дебетові перекази з рахунків.

Через це окремі надавачі платіжних послуг переглянули показники щомісячної статистичної звітності про операції з платіжними картками, що подається до Національного банку.

Як наслідок, у квітні 2023 року кількість операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, становила 591 млн шт., а їхня сума — 265,8 млрд грн. Це на 25,5% та 33,6% відповідно менше, ніж за березень 2023 року.

«Такі зміни в жодному разі не свідчать про зменшення безготівкових розрахунків в Україні. Йдеться лише про перерозподіл частини даних про платіжні операції, виконані користувачами з використанням різних платіжних інструментів між показниками статистичної звітності», — заявили в НБУ.

Тобто частина трансакцій, яка раніше кваліфікувалася як операції з електронними платіжними засобами (платіжні картки, як фізичні, так і віртуальні та токенізовані в електронних платіжних гаманцях), тепер кваліфікується як ініційовані з рахунків користувачів без використання електронних платіжних засобів.

Національний банк розпочне публікування інформації, отриманої з нової статистичної звітності, орієнтовно у IV кварталі 2023 року.

Збір нової звітності відповідає підходам Європейського центрального банку й інших провідних центральних банків та дасть можливість точніше оцінювати обсяги операцій, здійснених в Україні не тільки з використанням платіжних карток, а й ініційованих безпосередньо з рахунків користувачів без їх використання (кредитові та дебетові перекази).

Це сприятиме забезпеченню ефективного оверсайту платіжних інструментів відповідно до закону «Про платіжні послуги». У статті 34 цього закону, введеного в дію 1 серпня 2022 року, визначено такі види платіжних інструментів:

1) кредитовий трансфер (з використанням якого виконується розпорядження платника на переказ коштів з його рахунку);

2) прямий дебет (з використанням якого виконується списання коштів з рахунку платника на підставі розпорядження отримувача коштів);

3) електронні платіжні засоби (переважно звичні нам платіжні картки).