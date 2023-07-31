Минулої доби українські захисники ліквідували ще 490 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 246 190 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
490 російських окупантів, 6 танків та 6 БПЛА. Втрати ворога за 30 липня
Втрати ворога
- особового складу — близько 246 190 (+490) осіб ліквідовано,
- танків — 4211 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 8188 (+10) од,
- артилерійських систем — 4816 (+21) од,
- РСЗВ — 699 (+1) од,
- засоби ППО — 460 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4017 (+6),
- крилаті ракети - 1347 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7292 (+17) од,
- спеціальна техніка — 715 (+4).
Джерело: Мінфін
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