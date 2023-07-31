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31 липня 2023, 9:15 Читать на русском

99-річна художниця Віра Молнар продала колекцію NFT за $1,2 мільйона

Угорсько-французька художниця Віра Молнар менш ніж за годину продала 500 невзаємозамінних токенів (NFT) на загальну суму близько $1,2 млн. Про це пише forklog.

Угорсько-французька художниця Віра Молнар менш ніж за годину продала 500 невзаємозамінних токенів (NFT) на загальну суму близько $1,2 млн.

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Продаж колекції

Торги відбулися на платформі Sotheby's Metaverse. Колекція Themes and Variations розроблена у колаборації з генеративним художником Мартіном Грасером.

В основі зображень — геометричні форми та літери «N», «F» і «T», що утворюють абревіатуру «NFT».

Віра Молнар народилася у Будапешті у 1924 році. Нині вона мешкає та створює свої роботи в Парижі. Художниця відома як піонер комп'ютерного мистецтва.

Нагадаємо

У травні аукціонний будинок Sotheby's виставив на торги NFT з колекції збанкрутілого хедж-фонду Three Arrows Capital. Серед них CryptoPunk #6649 у стилі зомбі, Ringers #879 Дмитра Черняка, Fidenza #216 Тайлера Хоббса та інші.

Раніше Sotheby's виставив на продаж рукопис культового роману Ніла Стівенсона «Лавина», в якому, ймовірно, вперше з'явився термін «метасвіт».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
31 липня 2023, 10:33
#
Всі вже поховали той нфт , не допоможе
+
+15
qbik
qbik
31 липня 2023, 11:55
#
NFT майже вмер. За перший твіт, який колись купили за 3 млн баксів нещодавно виручили всього кілька тисяч доларів
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