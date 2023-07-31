Один із найбільших міжнародних ритейлерів Inditex може повернутися в українські ТРЦ восени

Один із найбільших міжнародних ритейлерів Inditex може відновити роботу своїх магазинів в Україні восени. Про це повідомив голова Української ради торгових центрів Максим Гаврюшин, передає «Інтерфакс-Україна».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові

Повернення брендів

Після початку повномасштабного вторгнення росії компанія Inditex зупинила роботу своїх магазинів в Україні (бренди ZARA, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home і Uterqüe).

Попри те, що багато міжнародних брендів, які закрили 2022 року свої магазини, уже повернулися на ринок нашої країни, Inditex поки що не поспішає.

«Професійна спільнота робить багато для того, щоб Inditex повернувся. Це дуже важливо і з економічного, і соціального, і політичного погляду. Inditex є одним із найбільших ритейлерів в Україні. Його відкриття також буде сигналом для інших міжнародних ритейлерів щодо відновлення роботи або відкриття нових магазинів. У мене є відчуття, що відкриття може відбутися швидше, ніж здається. Найближче вікно можливостей для цього — кінець серпня — кінець жовтня. Якщо цього не відбудеться в цей проміжок, наступне вікно буде вже навесні», — прокоментував ситуацію Гаврюшин.

Він висловив сподівання, що відкриття відбудеться все ж таки найближчими місяцями. «Прогнозувати це дуже складно. На це рішення щодня може вплинути якась новина, або позитивно, або негативно», — додав голова УРТЦ.