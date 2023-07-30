Минулої доби українські захисники ліквідували ще 480 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 245 700 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
480 російських окупантів, 14 танків та 4 БПЛА. Втрати ворога за 29 липня
Втрати ворога
- особового складу — близько 245 700 (+480) осіб ліквідовано,
- танків — 4205 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 8178 (+11) од,
- артилерійських систем — 4795 (+9) од,
- РСЗВ — 698 (+0) од,
- засоби ППО — 459 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4011 (+4),
- крилаті ракети — 1347 (+0)
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7275 (+28) од,
- спеціальна техніка — 711 (+1).
Джерело: Мінфін
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