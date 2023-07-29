Минулої доби українські захисники ліквідували ще 390 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 245 220 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
390 російських окупантів, 1 танк та 11 артилерійських систем. Втрати ворога за 28 липня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 245 220 (+390) осіб ліквідовано,
- танків — 4191 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 8167 (+6) од,
- артилерійських систем — 4786 (+11) од,
- РСЗВ — 698 (+0) од,
- засоби ППО — 458 (+0) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4007 (+0),
- крилаті ракети — 1347 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7247 (+7) од,
- спеціальна техніка — 710 (+1).
Джерело: Мінфін
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