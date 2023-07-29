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29 липня 2023, 9:10 Читать на русском

Катар виділив $100 млн гуманітарної допомоги Україні

Україна отримає $100 млн гуманітарної підтримки від Катару, повідомив очільник уряду Денис Шмигаль після зустрічі з прем'єрміністром, міністром закордонних справ Катару шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом бін Джассім Аль Тані.

Україна отримає $100 млн гуманітарної підтримки від Катару, повідомив очільник уряду Денис Шмигаль після зустрічі з прем'єрміністром, міністром закордонних справ Катару шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом бін Джассім Аль Тані.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниКуди спрямують коштиПередбачається, що $100 млн підуть на відновлення у сфері медичного забезпечення, освіти, гуманітарне розмінування та інші соціальні й гуманітарні проєкти.
Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Куди спрямують кошти

Передбачається, що $100 млн підуть на відновлення у сфері медичного забезпечення, освіти, гуманітарне розмінування та інші соціальні й гуманітарні проєкти.

Під час зустрічі сторони також відзначили важливість відновлення роботи «зернового коридору» та необхідність продовження ініціативи «Grain from Ukraine».

Також було досягнуто домовленості про співпрацю в межах Спільної міжурядової комісії, а також про утворення робочих груп у різних сферах: від високих технологій і діджиталізації до постачання питної води.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Bitcoin
Bitcoin
29 липня 2023, 9:29
#
Чем занимается правительство в этой стране?
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