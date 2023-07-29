Катар виділив $100 млн гуманітарної допомоги Україні

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Куди спрямують кошти

Передбачається, що $100 млн підуть на відновлення у сфері медичного забезпечення, освіти, гуманітарне розмінування та інші соціальні й гуманітарні проєкти.

Під час зустрічі сторони також відзначили важливість відновлення роботи «зернового коридору» та необхідність продовження ініціативи «Grain from Ukraine».

Також було досягнуто домовленості про співпрацю в межах Спільної міжурядової комісії, а також про утворення робочих груп у різних сферах: від високих технологій і діджиталізації до постачання питної води.