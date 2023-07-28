Президент Киргизстану дозволив розмістити майнінг-ферму на ГЕС

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

28 липня 2023, 18:17 Читать на русском

Президент Киргизстану дозволив розмістити майнінг-ферму на ГЕС

Президент Киргизстану Садір Жапаров дозволив розмістити пристрої для видобутку криптовалюту на Камбар-Атинській ГЕС-2. Про це він особисто заявив в інтерв'ю агентству «Кабар».

Президент Киргизстану Садір Жапаров дозволив розмістити пристрої для видобутку криптовалюту на Камбар-Атинській ГЕС-2.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За словами президента, електростанція генерує 120 МВт електроенергії, з яких за призначенням використовується лише 90 МВт.

Жапаров підкреслив, що за 13 років роботи ГЕС залишок у вигляді 30 МВт електроенергії випаровувався, через що країна втратила близько 3,2 млрд сомів ($36,7 млн) потенційного доходу через невикористані потужності.

Розробкою концепції та її реалізацією на ГЕС займеться приватний інвестор. Її вартість оцінили у $20 млн. Сам процес видобутку автоматизують та поставлять на державний контроль.

«Щойно запрацює майнінг-ферма, не буде тих самих втрат. Зароблені гроші йтимуть енергетикам або, якщо бути точніше, — звичайному народові. Кожен тийин, кожен кВт буде контролювати енергетики. Все буде автоматизовано та під нашим контролем. Ми перш ніж розпочати якусь справу, відміряємо не сім, а сімдесят разів, а потім робимо рішучі кроки. Ми відразу ж відмовимося від справ, які завдають шкоди державі», — заявив президент Киргизстану.

На запитання щодо тарифів для майнерів Жапаров заявив, що вони працюють за найвищими ставками — 5,04 сома за 1 кВт. Однак у теплу пору року споживання електроенергії знижується, тому добувачі цифрових активів можуть займатися своєю діяльністю на спеціальних ділянках за більш м'яких умов.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають analitik9, GuitarHero и 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами