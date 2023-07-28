Президент Киргизстану дозволив розмістити майнінг-ферму на ГЕС

Президент Киргизстану Садір Жапаров дозволив розмістити пристрої для видобутку криптовалюту на Камбар-Атинській ГЕС-2. Про це він особисто заявив в інтерв'ю агентству «Кабар».

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За словами президента, електростанція генерує 120 МВт електроенергії, з яких за призначенням використовується лише 90 МВт.

Жапаров підкреслив, що за 13 років роботи ГЕС залишок у вигляді 30 МВт електроенергії випаровувався, через що країна втратила близько 3,2 млрд сомів ($36,7 млн) потенційного доходу через невикористані потужності.

Розробкою концепції та її реалізацією на ГЕС займеться приватний інвестор. Її вартість оцінили у $20 млн. Сам процес видобутку автоматизують та поставлять на державний контроль.

«Щойно запрацює майнінг-ферма, не буде тих самих втрат. Зароблені гроші йтимуть енергетикам або, якщо бути точніше, — звичайному народові. Кожен тийин, кожен кВт буде контролювати енергетики. Все буде автоматизовано та під нашим контролем. Ми перш ніж розпочати якусь справу, відміряємо не сім, а сімдесят разів, а потім робимо рішучі кроки. Ми відразу ж відмовимося від справ, які завдають шкоди державі», — заявив президент Киргизстану.

На запитання щодо тарифів для майнерів Жапаров заявив, що вони працюють за найвищими ставками — 5,04 сома за 1 кВт. Однак у теплу пору року споживання електроенергії знижується, тому добувачі цифрових активів можуть займатися своєю діяльністю на спеціальних ділянках за більш м'яких умов.