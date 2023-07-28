До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 12 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 28 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 28 липня
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Закриття 28 липня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,15/40,55
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40,27/40,66
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12/11
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,70 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 42,00 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,60−37,70, євро — 41,60−41,95 грн.
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Джерело: Мінфін
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