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28 липня 2023, 17:13 Читать на русском

Зеленський ветував закон про виділення майже 574 мільйонів на завершення будівництва музею Голодомору

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон про виділення додаткових 573,9 млн гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон про виділення додаткових 573,9 млн гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.
Фото: president.gov.ua

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В картці відповідного законопроєкту № 9437 на сайті Верховної Ради. Зазначається, що 27 липня законопроєкт повернули до Ради з пропозиціями президента. При цьому у супровідних документах поки відсутній текст пропозицій Зеленського.

Нагадаємо

13 липня 2023 року Верховна Рада підтримала виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

Деяких українців обурила така пропозиція, адже, на їхню думку, зараз необхідно направляти гроші лише на армію, відновлення пошкодженої інфраструктури, медицину та те, що наближає державу до перемоги.

Водночас Олександр Ткаченко, який на той момент був міністром культури, вважав доречним витратити ці кошти на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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+30
An GenShuo
An GenShuo
28 липня 2023, 18:10
#
Правильно, до біса те добудування. Наразі тільки консервація та охорона. Інші кошти на необхідні воєнні комплектуючі.
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