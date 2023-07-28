Зеленський ветував закон про виділення майже 574 мільйонів на завершення будівництва музею Голодомору

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон про виділення додаткових 573,9 млн гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

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В картці відповідного законопроєкту № 9437 на сайті Верховної Ради. Зазначається, що 27 липня законопроєкт повернули до Ради з пропозиціями президента. При цьому у супровідних документах поки відсутній текст пропозицій Зеленського.

Нагадаємо

13 липня 2023 року Верховна Рада підтримала виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

Деяких українців обурила така пропозиція, адже, на їхню думку, зараз необхідно направляти гроші лише на армію, відновлення пошкодженої інфраструктури, медицину та те, що наближає державу до перемоги.

Водночас Олександр Ткаченко, який на той момент був міністром культури, вважав доречним витратити ці кошти на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.