Національний банк оштрафував дев’ять лізингодавців та п’ять фінансових компаній за несвоєчасне подання регулятору звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НБУ оштрафував 14 надавачів фінансових послуг
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
На кого накладені штрафи
- ТОВ «Авто-Лізинг» (ЄДРПОУ 42278777);
- ТОВ «АБВ Лізинг» (ЄДРПОУ 43337385);
- ТОВ «Українська Інвестиційо-Аналітична Компанія» (ЄДРПОУ 38658875);
- ТОВ «Фінкар» (ЄДРПОУ 41751892);
- ТОВ «Сканія Кредіт Україна» (ЄДРПОУ 3305244);
- КП «Муніципальне житро» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 31951093);
- ТОВ «Фастфінанс» (ЄДРПОУ 39908548);
- ТОВ «Катерпіллар Файненшл Україні» (ЄДРПОУ 35431993);
- ТОВ «Лізингова Компанія «Крід» (ЄДРПОУ 40682619);
- ТОВ «Маркет-Фінанс» (ЄДРПОУ 43481106);
- ТОВ «Фінансова Компанія «Рікард» (ЄДРПОУ 42100015);
- ТОВ «Автоцентр «Мотор Сіті» (ЄДРПОУ 38910734);
- ТОВ «ФК «Експерт Інвест» (ЄДРПОУ 39642515);
- ТОВ «Статус Капітал» (ЄДРПОУ 39425460).
Рішення про застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 28 липня 2023 року і набирають чинності з 31 липня 2023 року.
Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі