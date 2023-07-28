Власники євробондів Нафтогазу погодилися на реструктуризацію

НАК «Нафтогаз України» у п'ятницю отримав згоду інвесторів на реструктуризацію євробондів із термінами погашення в липні 2022 року та в листопаді 2026 року, йдеться в повідомленні компанії на біржі. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Згідно з повідомленням, щодо облігацій-2022 кворум на зборах становив 87,72%, кількість голосів «за» — 100%, облігацій-2026 — відповідно 91,33% і 99,72%.

«Таким чином, надзвичайні резолюції для облігацій 2022 року та облігацій 2026 року було ухвалено. Емітент і позичальник тепер просуватимуть реалізацію пропозицій», — ідеться в повідомленні.

Уточнено, що емітент, за запитом позичальника, опублікує додаткове оголошення після здійснення угоди.

«Я хотів би подякувати всім власникам облігацій Нафтогазу, які підтримали наші зусилля у вирішенні проблеми дефолту за ними. Це надасть змогу компанії нормалізувати ситуацію на ринках капіталу і тісніше взаємодіяти, зокрема, із міжнародними фінансовими установами, які не могли надати підтримки до ухвалення такого рішення», — заявив глава НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

Водночас він зазначив, що НАК, як і раніше, має твердий намір обслуговувати свій борг і виконувати свої зобов'язання, зокрема щодо реформи корпоративного управління, а також інвестиційні плани, попри надзвичайно складні обставини.

Нагадаємо

13 липня 2023 року НАК «Нафтогаз України» оголосив про початок голосування щодо отримання згоди інвесторів на реструктуризацію євробондів із термінами погашення в липні 2022 року і в листопаді 2026 року. Очікувалося, що воно завершитися до кінця липня.

Згідно з опублікованим даними Consent solicitation на Ірландській фондовій біржі, останній термін голосування — 16:00 за Лондоном 25 липня. Обидва збори призначено на 28 липня цього року. Кворум становить дві третини від обсягу випуску, рішення ухвалюють більшістю — щонайменше три чверті від учасників зборів. На повторних зборах у разі відсутності кворуму він знижується до однієї третини.

Зазначено також, що в межах виконання заявлених умов Нафтогаз уже перерахував $19,06 млн або еквівалент цієї суми в гривні — перший транш до Резервного фонду з накопичення коштів для виплат відсотків за євробондами-2026, що відповідає сумі одного купона.

Наприкінці травня 2023 року «Нафтогаз України» заявив про домовленості з інвесторами до кінця липня реструктуризувати два дефолтних випуски єврооблігацій: на $375 млн із погашенням у липні 2022 року та $500 млн із погашенням у листопаді 2026 року, погодившись на певне поліпшення умов для власників цих паперів порівняно з пропозицією від 10 березня.

Згідно з опублікованими на біржі умовами, основними змінами є деяке посилення ковенант, виплата готівкою останнього піврічного купона у дворічному періоді відтермінування, створення фонду виплати відсотків за облігаціями-2026, а також поява плати за реструктуризацію, однак без жодних деталей щодо неї.

Як і раніше, Нафтогаз за євробондами-2022 запропонував відтермінувати виплату 50% основного боргу на два роки — до 19 липня 2024 року, решти 50% — до 19 липня 2025-го.

Щодо відстрочки погашення основної суми євробондів-2026 пропозиція також залишилася колишньою: 50% — на рік, до 8 листопада 2027 року, і ще 50% — до 8 листопада 2028 року, а також виплата премії 0,5% від основної суми за згоду.

Як і в березні, НАК запропонував за євробондами-2022 підвищити відсоткову ставку з дати набуття чинності реструктуризацією з 7,375% до 7,65% річних, що відповідає ставці за євробондами-2026, а також разом із простроченими відсотками виплатити 5% основної суми боргу.

Нафтогаз знову хоче залишити за собою право самостійно вирішувати, чи виплачувати відсотки за період дворічного відтермінування, чи капіталізувати їх, за винятком, як зазначено вище, останнього купона: для євробондів-2022 — з 19 січня до 19 липня 2024 року, для євробондів-2026 — з 8 травня до 8 листопада 2024 року.

Новою є також пропозиція створити фонд із накопичення коштів для виплат відсотків за євробондами-2026: суму одного купона в $19,06 млн або еквівалент у гривні в день набуття чинності реструктуризацією, потім по $3 млн 15 січня і 15 лютого 2024 року і ще $13,06 млн 31 березня 2024 року.

Новою запропонованою ковенантою стало обмеження нового боргу до 19 липня 2024 року $500 млн і терміном погашення після погашення євробондів — 2026 зі щоквартальними звітами про нього, а також активніше задіяти наглядову раду для затвердження нових запозичень і продажу активів.

Як уточнили в компанії, від таких ковенант виграють і власники єврооблігацій-2024 на 600 млн євро, єдині, хто погодився торік на відстрочку виплат на два роки.