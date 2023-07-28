Рада звільнила від ПДВ та мита тепловізори та інші товари для оборони

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкти № 9467 та № 9468 , які звільняють від ПДВ та митних платежів низку товарів оборонного призначення, що ввозяться в Україну. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

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Законопроєкти № 9467 та № 9468 підтримали 294 та 301 народні депутати відповідно. Обидва законопроєкти були зареєстровані на початку липня та ухвалені за спрощеною процедурою.

Зокрема, проєктами законів звільняються від ПДВ та мита такі товари, які ввозять на митну територію України: