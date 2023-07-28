Минулої доби українські захисники ліквідували ще 560 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 244 830 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
560 російських окупантів, 4 танки та 11 БПЛА. Втрати ворога за 27 липня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 244830 (+560) осіб ліквідовано,
- танків — 4190 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 8161 (+14) од,
- артилерійських систем — 4775 (+30) од,
- РСЗВ — 698 (+0) од,
- засоби ППО — 458 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4007 (+11),
- крилаті ракети — 1347 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7240 (+11) од,
- спеціальна техніка — 709 (+1).
Джерело: Мінфін
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