Курс валют на вечір 27 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 33 копійки у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 27 липня Закриття 27 липня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,59/40,99 40,26/40,66 33/33

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,95−37,60 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,85 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,60−37,73, євро — 41,70−42,00 грн.

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