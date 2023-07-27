До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 33 копійки у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 27 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
|
Відкриття 27 липня
|
Закриття 27 липня
|
Зміни
|
36,56/36,93
|
36,56/36,93
|
0/0
|
40,59/40,99
|
40,26/40,66
|
33/33
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,95−37,60 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,85 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,60−37,73, євро — 41,70−42,00 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 21 незареєстрований відвідувач.
Коментарі