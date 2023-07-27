Бронювання, мобілізація, відтік робочої сили: головні виклики бізнесу в регіонах

Оцінки ведення бізнесу в чотирьох стратегічних регіонах (Львів — західні області, Одеса — південні, Харків — східні, Дніпро — компанії центральних областей) дещо покращились у порівнянні з 2022 роком, однак продовжують залишатися у негативному вимірі по 5-бальній шкалі (де 3 — нейтральна оцінка). Про це свідчать дані опитування регіонального бізнесу Європейської Бізнес Асоціації.

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Так, ситуацію у Львові бізнес оцінив у 2,64 бала, Одесі - 2,47 бала та Дніпрі - 2,25 бала. У цих регіонах ситуація, на думку бізнесу, є дещо кращою, аніж у Харкові - 1,62 бала. Водночас умови ведення бізнесу компанії переважно оцінюють як складні, і тільки у Львові більшість вважають їх задовільними.

Спільними викликами для більшості регіонів є питання мобілізації, передбачуваності процедури бронювання, відтоку робочої сили за кордон та здійснення закордонних відряджень.

У більшості регіональних компаній у лавах збройних сил наразі служать до 20% від військовозобов'язаних співробітників, з найбільш напруженою ситуація є у Західному регіоні, де тільки у 4% компаній немає мобілізованих працівників. При плануванні своєї діяльності більшість компаній орієнтуються на закінчення війни у перспективі одного-трьох років.

Львів

Як і минулого року, підприємці Західного регіону найвище серед інших оцінили умови ведення бізнесу. Так, 72% вважають їх задовільними, 20% стверджують, що їм складно працювати, і 8% - що дуже складно. Для порівняння, минулого року умови ведення бізнесу як задовільні оцінювали 56%, і 41% - як складні. При цьому 76% компаній регіону працюють в повному обсязі і 24% - з певними обмеженнями.

Серед головних проблем бізнесу підприємці західного регіону виділяють мобілізацію працівників та пов’язані з цим процесом труднощі бронювання співробітників та виїзд за кордон у короткотермінові відрядження. Серед інших негативних факторів — зниження купівельної спроможності населення та непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу.

Дійсно, ситуація з мобілізацією працівників у західному регіоні є найбільш напруженою. Тільки у 4% компаній немає мобілізованих співробітників. У 84% мобілізовано до 20% від військовозобов'язаних працівників компанії, у 8% - 20−30% працівників, у 4% - 30−40%.

В планах компаній до кінця поточного року — підтримання діяльності в умовах воєнного стану, диджиталізація бізнес-процесів та розширення бізнесу, на заміну торішньому плану щодо скорочення видатків. Тільки 4% підприємців вважають, що війна може завершитись до кінця 2023 року, більшість (56%) вважають, що це відбудеться протягом одного-трьох років, і ще 16% припускають, що війна надовго.

Одеса

На другому місці за оцінкою ведення бізнесу цьогоріч знову опинилася Одеса. Наразі 53% опитаних нами підприємців повідомляють, що їм складно вести бізнес у регіоні (71% минулого року), 41% - що задовільно, і 6% - що легко. На повну потужність у регіоні працюють 47% компаній, інші 53% - з певними обмеженнями.

Серед топ проблем регіону підприємці відзначили відтік робочої сили закордон, труднощі з логістикою (опитування проводилось до масованих ударів по портовій інфраструктурі Одеси), корупцію, непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу.

Надалі компанії планують сконцентруватися на підтримці діяльності компанії в умовах воєнного стану, розширенні бізнесу, виході на нові ринки та збільшення штату працівників, хоча торік, навпаки, в планах було скорочення штату.

У 76% компаній в лавах збройних сил служать до 20% від військовозобов'язаних працівників компаній, водночас у 18% немає мобілізованих працівників. У закінчення війни до кінця року вірять 12% опитаних нами підприємців, 53% вважають, що війна закінчиться у 2024 році, і 24% - протягом наступних трьох років.

Дніпро

Дещо зменшився відсоток підприємців регіону, що оцінюють умови роботи як складні, порівняно з минулим роком — з 75% до 69% - хоча таких досі більшість. Інші 31% вважають їх задовільними. Водночас у повному обсязі в регіоні наразі працює 38% компаній, інші 63% працюють з певними обмеженнями.

До топ-проблем регіону опитані нами компанії віднесли труднощі з виїздом у закордонні відрядження та з бронюванням співробітників, зниження купівельної спроможності населення та корупцію. У третини компаній Дніпровського регіону, а саме у 31% немає мобілізованих співробітників, водночас у 56% мобілізовані до 20% від військовозобов'язаних працівників.

Окрім підтримки діяльності в умовах воєнного стану, до кінця року компанії зосереджуватимуться на виході на нові ринки, диджиталізації бізнес-процесів та планують розширення бізнесу. У завершення війни до кінця 2023 року вірять 13% опитаних підприємців, більшість, а саме 69% вважають ймовірним її закінчення протягом одного-трьох років, і ще 13% вважають, що Україна в стані війни надовго.

Харків

Найгірше умови ведення бізнесу другий рік поспіль оцінили компанії Харківського регіону. Усього 94% повідомили, що їм складно працювати (93% минулого року), серед яких 44% зазначили, що дуже складно. Тільки 6% оцінили ведення бізнесу на задовільному рівні.

Серед опитаних нами компаній тільки 6% працюють в повному обсязі, інші 63% працюють з обмеженнями, а 31% наразі взагалі не працюють. Головними проблемами бізнес називає зниження купівельної спроможності населення, відтік персоналу за кордон та мобілізацію працівників.

У 56% підприємців регіону мобілізовано до 20% від військовозобов'язаних працівників, а у 19% немає мобілізованих співробітників. До кінця року компанії планують зосередитися на підтримці діяльності в умовах воєнного стану, виході на нові ринки та вдаватимуться до скорочення видатків.

Водночас бізнес Харківського регіону має найпохмуріші прогнози щодо тривалості війни. Тоді як 19% вважають, що можна очікувати її завершення до кінця 2023 року, 44% очікують завершення протягом одного-трьох років, а 31% вважає, що війна надовго.

Опитування

Опитування проводилося з 4 по 24 липня, участь у дослідженні взяли представники 74 компаній з регіональних офісів Європейської Бізнес Асоціації.