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27 липня 2023, 17:02 Читать на русском

Валютний прогноз: ФРС США встановила облікову ставку на найвищій позначці з 2001 року

На своєму останньому засіданні Федрезерв підняв облікову ставку до 5,50% річних — рекорд з 2001 року Глава Ц Б Джером Пауелл (Jerome Powell) заявив, що не передбачає зниження цього показника до кінця цього року. Регулятор має намір домогтися повернення інфляції до 2,00%, навіть для цього знадобиться багато часу. За його словами, члени ФРС вже не боїться рецесії в економіці США. При цьому Пауелл ніяк не підтвердив плани на ще одне підвищення облікової ставки, хоч і не спростував їх. Але, судячи з динаміки курсу долара США, мало хто вірить у подальше посилення монетарної політики ФРС. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.


Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD підтримка зараз перебуває на позначці 1,0851, а опір — на 1,1248. Можливе подальше зміцнення EUR до 1,1375. Для цього котирування мають подолати рівень опору — 1,1248. В іншому випадку можливе зміцнення долара до 1,1055.


Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,8699, а підтримка поки що не утворена. У разі просування ціни вище за 0,8567 долар зміцниться до рівня 0,8775. Якщо сценарій виявиться іншим, він може послабитись до 0,8435.


Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD підтримка сформувалася на позначці 0,6653, а спротив — на 0,6894. На момент написання коментаря спостерігалося корекційне зміцнення долара США.Якщо котирування не подолають позначку 0,6722, AUD продовжить рух до рівня 0,6955.


Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначилися рівні опору на 144,76 та підтримки на 137,86. Наразі спостерігається ослаблення JPY і найбільш ймовірною метою для цього є позначка 141,19.


Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD були сформовані підтримка на рівні 1,2686 та опір на 1,3142. При закріпленні котирувань вище за відмітку 1,2849 фунт може посилитися до 1,3210.


Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD був утворений рівень підтримки — 0,6165, опір зараз розташований на 0,6395. У поточній ситуації долар США може послабитись до 0,6451, якщо котирування закріпляться над позначкою 0,6243.


Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень опору — 1,3374, а підтримка сформована на 1,3102. Якщо котирування закріпляться вище за позначку 1,3156, CAD продовжить девальвацію.

Джерело: Мінфін
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