На що звернути увагу при виборі забудовника: розповідає експертка компанії Greenville

Інвестування в нерухомість залишається одним з найбільш надійних шляхів збереження грошей. Навіть у такий непростий час, як зараз. Після важких випробувань першого року повномасштабної війни, блекауту та ракетних ударів по інфраструктурі, девелоперські компанії в Україні повертаються до роботи та адаптуються до нових умов. Незважаючи на підвищення собівартості будівництва, яке призвело до підвищення цін на квадратні метри, попит на нерухомість зберігається.

Комерційна директорка групи компаній Greenville Руслана Грабко розповіла, на які маркери надійності забудовника треба звернути увагу інвестору, щоб не втратити власні гроші.

Статистика: ринок відновлюється

Більше 36% громадян, які взяли участь в опитуванні, проведеному виданням Мінфін, за час повномасштабної війни інвестували саме в нерухомість. Головний мотив — зберегти гроші в період турбулентності. Цей варіант зараз є найбільш оптимальним для українців поряд із придбанням акцій іноземних компаній та капіталовкладеннями в землю сільгосппризначення. У Києві, західних та центральних регіонах попит повертається також за рахунок фактору внутрішньої міграції: люди, які поїхали з прифронтових міст та мають кошти, намагаються закріпитися в новому місті, у тому числі придбавши для своєї родини житло. Пропозиція також зростає: згідно даних URE Club, протягом 2023 року близько 65% забудовників планують розпочати роботу над новими проектами, а більше 21% збираються це робити хоча б частково. Не мають планів будувати нові об'єкти лише трохи більше 13%.

Які квартири обирають

За словами комерційної директорки групи компаній Greenville Руслани Грабко, перш за все, популярністю користуються квартири найвищого ступеня готовності. Війна також внесла у вибір житла свої корективи.

«До 24 лютого важливими факторами при виборі житлового комплексу були відстань до метро, комфортна транспортна розв'язка, наявність внутрішньої та зовнішньої інфраструктури, навчальних закладів, лікарень тощо. Сьогодні у споживача з'явились нові побажання: віддаленість від військових об'єктів, об‘єктів критичної інфраструктури, наявність укриттів, паркінгів, тип конструкції будинку — всі ті зміни, які пов'язані зі специфікою військового часу» — каже вона.

На думку представниці Greenville, споживачі роблять акцент на функціональності та раціональності планування — це було пріоритетом і до повномасштабного вторгнення. Орієнтуючись на вибір інвесторів київських ЖК Greenville Park та ЖК Greenville на Печерську, Руслана Грабко підкреслює, що раціонально сплановані двокімнатні квартири продаються зараз краще за все.

Зверніть увагу на репутацію

За словами експертки, перед тим як інвестувати кошти в нерухомість на стадії будівництва, важливо провести аналіз компанії-забудовника: що вони будували раніше, де будували, чи були скандали, який негатив по компанії є в медіа-площині:

«Як правило, інформація такого роду є в ЗМІ. Важливо також вивчити, як девелоперська компанія реагувала на критичні публікації, за умови якщо вони є. Бездоганна репутація — не гарантія надійності, але значний крок до неї. Сюди ж додаємо експертизу співробітників — від sales-департаменту до топ-менеджменту. Спілкуйтеся з менеджерами у відділі продажу, використовуйте пошукові системи на рахунок інтерв'ю, публічних виступів, авторських блогів, колонок, коментарів у ЗМІ».

Рекомендується також звернути увагу на соціальні мережі, присутність в інших каналах комунікації.

Галузеві організації

Руслана Грабко відзначає, що іншою ознакою надійного забудовника є членство в різноманітних профільних клубах, конфедераціях, спілках та організаціях. Це підсилює репутаційну складову, підкреслює рівень та клас компанії. Ненадійних та скандальних забудовників в подібні об'єднання зазвичай не приймають. Експертка рекомендує звернути увагу на діяльність компанії в секторі корпоративно-соціальної відповідальності.

Після 24 лютого

Необхідно також уважно прослідкувати, як вела себе на ринку девелоперська компанія під час повномасштабного вторгнення.

«Дізнайтесь, як швидко забудовник відновив роботу, темп та динаміку будівництва. Девелопери, які виконують свої зобов’язання перед інвесторами навіть в екстремальні періоди, скоріше за все, є надійними і їм можна довірити свій капітал. Якщо компанія будує об'єкти під час ракетних обстрілів та планує роботу на майбутнє — це не просто абстрактна віра в ЗСУ. Це показник стабільності та впевненості», — підкреслює комерційна директорка Greenville.

Що по документах?

Найважливіший аспект. У забудовника має бути повний пакет юридично-дозвільних документів: ліцензії, дозвіл на будівництво, відповідне цільове призначення земельної ділянки, сертифікати тощо. Руслана Грабко радить детально вивчити історію земельної ділянки, де будується об'єкт.

Співпраця з банками

Якщо новобудова акредитована в банку, тобто задекларована готовность фінансової установи надавати іпотеку чи кредит для придбання житла, можна також говорити про надійність.

«Банківські ризик-менеджери ретельно перевіряють девелопера та надають категорію надійності. Якщо компанія пройшла аудит, банк може кредитувати покупця на початкових етапах будівництва. У випадку з новобудовами ризики для банків вище, ніж зі вторинним ринком. Для цього і проводиться акредитація. Критерії цього процесу різні, але зазвичай це фінансова забезпеченість проекту, юридична чистота та відповідність нормативним актам, успішно реалізовані попередні проекти, репутація та інші», — розповідає комерційна директорка Greenville.

Проте важливо розуміти, що будь-яка велика інвестиція зараз в Україні — це ризик. Отже, треба прораховувати можливі варіанти розвитку подій, здійснювати порівняльний аналіз, а головне — спочатку думати, потім інвестувати.