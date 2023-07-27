Нацбанк поліпшив прогноз інфляції на цей та наступні роки

Ураховуючи сприятливу динаміку першого півріччя, Національний банк суттєво поліпшив прогноз інфляції на цей рік — з 14,8% до 10,6%. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час монетарного брифінгу.

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У наступні роки тенденція до зниження інфляції збережеться. НБУ очікує, що інфляція у 2024 році знизиться до 8,5%, а у 2025 році − до 6%.

«Зменшення безпекових ризиків дасть змогу відновити оптимальні логістичні шляхи, розширити виробництво та наростити врожаї. Крім того, це відкриє шлях для відновлення припливу інвестицій в Україну», — йдеться в повідомленні.

За словами регулятора, сповільненню інфляції сприятиме і подальше зниження світових цін, зокрема на енергоносії. Зазначені чинники переважать проінфляційний вплив пожвавлення внутрішнього попиту, зростання заробітних плат та коригування деяких житлово-комунальних тарифів у післявоєнний період.

Зниження інфляції у першому півріччі

Споживча інфляція в річному вимірі з більше ніж 26% на початку року сповільнилася до 12,8% у червні, що перевершило очікування НБУ.

«Крім ефекту бази порівняння, важливу роль відіграли чинники пропозиції, у тому числі насичення ринків продовольства та пального, а також зниження світових цін на енергоносії. Помітний вплив на цінову динаміку мали й заходи НБУ, зокрема підвищення вимог до обов’язкового резервування та зміна операційного дизайну монетарної політики», — зазначив НБУ.

За словами регулятора, ці кроки сприяли зростанню привабливості гривневих активів, зокрема завдяки суттєвішому підвищенню банківських ставок за строковими депозитами, та зміцненню готівкового курсу гривні.

Стабільній ситуації на валютному ринку також посприяли заходи НБУ з фінансового моніторингу та валютного нагляду. Курсовий чинник зрештою зумовив сповільнення інфляції як напряму через ціни на товари, так і опосередковано — через поліпшення очікувань. Останньому також сприяло уникнення монетарного фінансування бюджету цього року.