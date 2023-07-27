Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на три місяці

Так, Рада вже увосьме з початку повномасштабної війни продовжила воєнний стан та мобілізацію.

Сьогодні ж парламентарі ухвалили законопроєкт № 9533 про продовження воєнного стану, а також законопроєкт № 9532 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Тож тепер як воєнний стан, так і мобілізація діятимуть в Україні до 15 листопада 2023 року.