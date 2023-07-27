Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні на 90 діб. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року. Про це написав перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк в телеграм-каналі.
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на три місяці
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Так, Рада вже увосьме з початку повномасштабної війни продовжила воєнний стан та мобілізацію.
Сьогодні ж парламентарі ухвалили законопроєкт № 9533 про продовження воєнного стану, а також законопроєкт № 9532 про продовження строку проведення загальної мобілізації.
Тож тепер як воєнний стан, так і мобілізація діятимуть в Україні до 15 листопада 2023 року.
Джерело: Мінфін
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