Прибутки Shell у другому кварталі впали на 56%

Нафтогазова корпорація Shell в четвер повідомила про падіння прибутку в другому кварталі на 56% до $5 млрд на тлі падіння цін на нафту і газ і зниження рентабельності нафтопереробки, що змусило компанію уповільнити свою програму викупу акцій. Про це повідомляє Reuters.

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Прибуток, який не виправдав прогнозів, слідує за рекордним прибутком у 2022 році після того, як ціни на енергоносії різко зросли після вторгнення росії в Україну, але відповідає показникам другого кварталу два роки тому.

Shell заявила, що викупить акцій на $3 млрд протягом наступних трьох місяців, в порівнянні з 3,6 $млрд за попередні три, одночасно підвищивши дивіденди до $0,33 на акцію, як було оголошено раніше в червні.

За словами Shell, нижчі результати в основному відображають нижчі результати торгівлі зрідженим природним газом, нижчі ціни на нафту і газ, нижчу маржу нафтопереробки і менші обсяги продажів порівняно з попереднім кварталом.

Ціни на нафту і газ різко зросли минулого року після вторгнення рф в Україну, але цього року ціни на енергоносії різко впали, оскільки побоювання щодо їх дефіциту зменшилися.

Ціни на нафту марки Brent у другому кварталі 2023 року становили в середньому $80 за барель, порівняно з $110 роком раніше.